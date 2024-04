Alto contraste

Um bandido em fuga morreu ao trocar tiros com policiais no bairro do Sacomã, na zona sul de São Paulo. Ele e dois comparsas estavam em um carro roubado, quando foram cercados pela polícia. Os policiais desceram do carro e começaram a trocar tiros com os bandidos. O veículo foi apreendido e vai ser devolvido ao dono.