Dançarino é brutalmente agredido após apresentação em restaurante no litoral paulista A suspeita é que o ataque tenha acontecido por ciúmes, já que a vítima teria dançado com uma mulher que estava com os agressores

Um dançarino de 29 anos foi brutalmente agredido por seis homens após uma apresentação em um restaurante em São Vicente, no litoral paulista. A suspeita é que o ataque tenha acontecido por ciúmes, já que minutos antes, Flávio Arcangeletti teria dançado com uma mulher que estava com os agressores. A vítima ficou com ferimentos no rosto, cortou a boca e ficou com vários hematomas pelo corpo. O jovem está traumatizado e com medo de divulgar a agenda de shows.