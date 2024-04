Alto contraste

Sequestrado por um turista estrangeiro ou desaparecido no mar? O que aconteceu com o Davi? A polícia investiga o desaparecimento do menino que estava com o pai na praia. Enquanto isso, a família vive momentos de aflição.