Dono de adega morre após reagir a assalto em São Paulo Câmera registrou a luta com os bandidos e o tiro que tirou a vida do jovem de 22 anos

O dono de adega morreu após reagir a tentativa de assalto em São Paulo. A câmera de segurança de um comércio registrou o momento do roubo, a luta com um dos bandidos e o tiro que tirou a vida do jovem de 22 anos.