Discussão em uma padaria virou caso de polícia em Barueri (SP). As imagens chamam a atenção pela agressividade do homem que se apresentou como dono dessa padaria. Ee não queria que o cliente usasse o computador no local, fez ameaças e perseguiu, com um pedaço de madeira, o rapaz até na rua.