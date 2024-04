Alto contraste

O maior campeonato estadual de futebol do país está chegando! A partir do dia 21, prepare-se para curtir as emoções do Paulistão 2024 aqui na RECORD. E o apresentador Eleandro Passaia convoca o público para acompanhar essa cobertura.