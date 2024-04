Em estado de emergência, São Paulo vai usar drones no combate à dengue

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O estado de São Paulo decretou estado de emergência contra a dengue nesta terça-feira (5). A prefeitura da capital vai começar a usar drones para localizar focos da doença e espalhar larvicidas por essas áreas. A tecnologia será fundamental para atendimento em locais onde os agentes de saúde não conseguem acessar, como telhados e outros pontos com acúmulo de objetos em terrenos baldios. Esses drones vão se somar aos outros 26 que estão em uso para o monitoramento de imóveis e terrenos com possíveis focos do mosquito da dengue, por meio de parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM). A cidade tem 15 bairros em situação de epidemia.