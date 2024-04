Empresária luta com bandidos na chuva, mas tem carro de luxo roubado pelos criminosos O caso aconteceu em São Paulo

Uma empresária de sucesso foi roubada em plena luz do dia em São Paulo. Depois de lutar com os bandidos, ela teve a Porsche avaliada em R$ 500 mil levada pelos assaltantes. Tudo isso aconteceu no meio da rua e durante um temporal.