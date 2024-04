Equipes encontram focos do mosquito da dengue durante fiscalização em SP Confira dicas para evitar a propagação da doença

Equipes do governo de São Paulo ampliaram o trabalho de combate a dengue. Um uma das fiscalizações, equipes encontraram focos do mosquito Aedes Aegipti em uma área com água acumulada e pneus. Confira dicas para evitar a propagação da doença.