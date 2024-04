Especialistas alertam sobre risco da automedicação no combate à dengue

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A cidade de são Paulo registrou mais de 14 mil casos de dengue desde o começo do ano. O bairro de Itaquera, na zona leste, lidera o ranking com quase oitocentos casos. Os sinais da doença são parecidos com os de outras doenças virais. Por isso, é importante tomar cuidado com a automedicação, que pode ser perigosa e levar a complicações sérias.