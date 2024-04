Ex-jogador Michel Bastos se envolve em acidente de trânsito

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ex-jogador de futebol com passagem pela seleção brasileira Michel Bastos se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo. Ele, de carro, fechou um motociclista, que bateu na lateral do veículo. A vítima, um auxiliar de garçom, quebrou a perna, está afastado do trabalho e alega que se sente desamparado pelo jogador. A vítima afirma que não teve ajuda e nem contato com ele desde o dia do acidente.