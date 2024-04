Exclusivo: Balanço Geral Manhã acompanha operação de combate ao garimpo ilegal na Amazônia A equipe foi ameaçada por garimpeiros armados, que se esconderam no mato com a chegada de agentes ambientais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral Manhã entrou na Floresta Amazônica e acompanhou de perto uma operação de combate ao garimpo ilegal. Lá, a equipe foi ameaçada por garimpeiros fortemente armados que se esconderam no mato com a chegada de agentes ambientais. Eles sobrevoaram a floresta de helicóptero por 200 quilômetros, acompanhados da Polícia Federal e do ICMBio até um trecho desmatado, onde se flagrou um garimpo funcionando.