Falha elétrica provoca lentidão na linha 11 Coral da CPTM, em São Paulo

Passageiros enfrentaram lentidão após falha no sistema de energia da linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitano), na manhã desta quarta-feira (13). De acordo com a empresa, houve um "desarme" na subestação Engenheiro São Paulo, por volta das 05h30. A circulação ficou com velocidade reduzida e maior tempo de parada. As causas ainda estão sendo averiguadas e que não há confirmação se foi uma falha interna ou externa.