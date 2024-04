Falta de costume? Balanço Geral testa caligrafia de pessoas na rua O nosso repórter foi para as ruas conferir como anda a letra do pessoal

Será que ainda existe espaço para a letra escrita à mão em um mundo dominado pela tecnologia? Algumas pessoas estão tão acostumadas com a digitação que chegam a ficar perdidas quando precisam de caneta, lápis e papel. O nosso repórter foi para as ruas conferir como anda a letra do pessoal.