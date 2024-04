Família carente ganha cestas básicas após menino ligar para polícia pedindo comida

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Policiais se comoveram e enviaram cestas básicas para uma família carente de Catanduva (SP). Isso ocorreu após o pequeno Samuel Fassi, morador do local ligar para o Disque 190 relatando a situação difícil e pedindo comida. Agentes da cidade do interior paulista se mobilizaram, fizeram uma vaquinha e contaram também com a ajuda de comerciantes locais para realizar esse gesto de solidariedade.