Famílias caem em golpe de loja de móveis e acessórios para bebês

O enxoval dos sonhos virou pesadelo em São Paulo. As famílias estão indignadas com o serviço de uma loja de móveis e acessórios para bebês. Os pais dizem que pagaram e nunca receberam as compras. Uma das crianças já nasceu e não tem quarto.