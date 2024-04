Ferrari pichada com a palavra "corrupto" é guinchada por estar sem placa

Alto contraste

Uma Ferrari terminou guinchada por estar estacionada em rua de Maceió (AL), pichada com as palavras “ladrão” e “corrupto”. O dono do veículo é um influenciador chamado Kel Ferreti. Ele se apresentou e disse que tudo era uma ação de marketing e que a tinta era lavável. Mesmo assim, o veículo foi rebocado por estar sem uma das placas e por estar em uma cor diferente da que consta no documento. O carro foi liberado após o dono pagar as taxas necessárias.