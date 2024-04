Fiscais percorrem praias para inibir caixas de som no litoral paulista Mais de 3.000 aparelhos foram apreendidos ou desligados no início de 2024

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fiscais estão percorrendo praias do litoral paulista para tentar inibir o uso de caixas de som com volume excessivo. Mais de 3.000 aparelhos foram apreendidos ou desligados no início de 2024.