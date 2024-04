Gardinali revela que Passaia já trabalhou no Japão Ele gravava vídeos e fazia propagandas do país

Thiago Gardinali fez uma revelação sobre o passado de Eleandro Passaia. O apresentador do Balanço Geral Manhã trabalhou no Japão. Ele gravava vídeos e fazia propagandas do país.