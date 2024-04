Gusttavo Lima constrói aeródromo no quintal de casa Pista tem 1,5 km de extensão e servirá para pousos e descolagens das três aeronaves do cantor

O sertanejo Gusttavo Lima está dando o que falar com um "pequeno" luxo. Ele está construindo um aeródromo particular no quintal de casa, em Bela Vista (GO). Pista tem 1,5 km de extensão e servirá para pousos e descolagens das três aeronaves do cantor.