Homem apalpa florista na calçada do estabelecimento no ABC paulista

Uma mulher foi assediada sexualmente por um homem que passava pela calçada em Diadema, no ABC paulista. A florista estava regando as flores em uma floricultura quando o crime aconteceu. O assediador ainda disfarçou e conversou com o amigo no momento do crime. A mulher, que prefere não ser identificada, ficou em choque e não reagiu. Passar a mão no corpo, tocar ou encostar em partes íntimas são considerados crimes de importunação sexual pelo Código Penal Brasileiro, com pena de 1 a 5 anos de prisão.