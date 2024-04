Homem constrói elevador em casa para facilitar locomoção da filha com doença rara Evelyn está na fila de cirurgia, mas espera pode demorar até 15 anos

Paulo dos Santos não é engenheiro, mas projetou e construiu um elevador em casa para ajudar na locomoção da filha. Evelyn, de 14 anos, sofre com distrofia muscular. Uma cirurgia poderia melhorar a condição da garota, mas a intervenção custa R$ 250 mil e a família dela não tem condições de arcar com esse dinheiro. A fila no SUS pode demorar até 15 anos.