Homem cuja casa desabou em janeiro de 2023, em Alphaville, alega que vizinho não fez nenhum reparo O Balanço Geral Manhã mostrou o desespero no momento do acidente

Um ano após o muro de uma mansão desabar na casa de um empresário durante as chuvas na Grande São Paulo e o proprietário alega que nenhum reparo foi feito pelo vizinho. O caso segue na Justiça. O Balanço Geral Manhã mostrou o desespero no momento do acidente, em janeiro de 2023.