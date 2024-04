Homem de 36 anos é levado para cativeiro após marcar encontro em SP Moradores da região desconfiaram da movimentação no imóvel e chamaram a polícia

Um homem de 36 anos é a nova vítima do golpe do amor em São Paulo. Ele foi levado para um cativeiro em Itaquaquecetuba após marcar um encontro por aplicativo de relacionamento. Moradores da região desconfiaram da movimentação no imóvel e chamaram a polícia.