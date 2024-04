Alto contraste

Irritado com a demora no atendimento, um homem jogou escorpiões vivos em atendentes de um posto de saúde em Santo Antônio do Aracanguá (SP). Paciente procurou a unidade justamente após ser picado por aracnídeos.