Homem que matou ex-marido da namorada alega que agiu em legítima defesa

Novas informações sobre o caso do homem que matou o ex-marido da namorada e mandou um vídeo para o chefe confessando o crime, em São Paulo. O jornalismo da RECORD conversou com o acusado. Ele alega legítima defesa e diz que ninguém acorda para matar. Ele também fala que não matou o ex da namorada por causa do carro, mas porque se sentiu ameaçado.