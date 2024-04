Alto contraste

Um homem invadiu um salão de beleza, em busca da chave do carro parado na frente do local, em Itapecerica da Serra (SP). O inusitado é que ele rendeu a dona do carro com uma máquina de cortar cabelo. Testemunhas disseram que o homem estava usando o veículo para fazer assaltos na região.