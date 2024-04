Idosa fica pendurada após roupa se prender em porta de loja Anne Hughes foi resgatada por um funcionário do estabelecimento e não se feriu

Uma idosa de 71 anos passou por momentos de aflição depois de ficar com a roupa presa na porta de uma loja, no País de Gales. Anne Hughes começou a flutuar e foi resgatada por um funcionário do estabelecimento e não se feriu.