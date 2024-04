Incêndio atinge Edifício Itália, no centro de SP Devido às fortes chuvas, o subsolo acabou inundando e causando problemas no prédio

Um incêndio atingiu o Edifício Itália, no centro de São Paulo. Segundo os bombeiros, devido às fortes chuvas, o subsolo acabou inundando e causando problemas no edifício. O fogo atingiu dois carros de entulho em cabine de força no prédio na tarde de ontem (18). O fogo foi extinto e a Enel acionada para o desligamento da rede elétrica para os devidos reparos.