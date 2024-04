Incêndio atinge prédio no Brás após briga de casal De acordo com testemunhas, homem teria colocado fogo em apartamento

Moradores de um prédio residencial na região do Brás, em São Paulo, acordaram com um dos apartamentos tomado pelas chamas. De acordo com testemunhas, após uma briga de casal, o homem teria ateado fogo no imóvel. Alguns moradores precisaram ser levados para o hospital por conta da fumaça, que tomou conta de tudo.