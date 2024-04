Influenciadora coloca seis litros de silicone nos seios e médicos alertam sobre riscos à saúde

Alto contraste

A influenciadora, DJ e modelo Sabrina Boing-boing entrou para a lista das mulheres com as maiores próteses mamárias do mundo. Com seis litros de silicone, ela diz que agora seu sutiã, tamanho extra gg, tem que ser importado. Mas, com as novas próteses, os riscos de problemas de pele e coluna também aumentam. Por isso, é importante tomar cuidado e estabelecer limites, caso tenha vontade de fazer alguma intervenção estética.