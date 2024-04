Instituição de apoio a autistas pode fechar as portas em São Paulo Dono do imóvel onde casa de acolhimento funciona quer cobrar aluguel

Uma instituição sem fins lucrativos que cuida de pessoas com autismo está prestes a fechar as portas em São Paulo. O local funciona há 40 anos, na Vila Ré, mas pode ser despejado porque o dono do imóvel quer cobrar aluguel.