Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para as mulheres que sonham em ter um bom salário e estabilidade no emprego, um instituto em São Paulo lançou um projeto destinado a capacitar essas pessoas que querem prestar concurso público. É tudo grátis e sem limite de idade. As aulas são online e o conteúdo é voltado para as matérias mais exigidas nas provas. Para se inscrever, basta acessar o site do instituto.