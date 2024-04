Investigação aponta que jovem morta junto com os pais tentou ligar para a polícia Corpos foram localizados dentro do carro da família no meio de um canavial em Votuporanga (SP)

Continua o mistério do caso da família que foi encontrada com sinais de execução. Os corpos do casal e da filha foram localizados dentro do carro da família no meio de um canavial no interior de São Paulo. Todos tinham marcas de tiros. A adolescente tentou ligar para a polícia pelo celular.