Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No começo do ano, os impostos chegam e um dos que mexem com o orçamento nos primeiros dias do ano é o IPVA, que sempre vem cercado de dúvidas. Por isso, o Balanço Geral Manhã conversa com o economista e educador financeiro Thiago Martello.