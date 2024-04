Ivete Sangalo é internada com pneumonia "Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem", informou a cantora

A cantora Ivete Sangalo foi internada às pressas com pneumonia. “Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem”, informou a cantora, antes de falar sobre os sintomas que desenvolveu ao longo da semana. A cantora passou por perrengues durante o carnaval, um cilindro de gás carbônico explodiu durante o desfile de seu trio, além disso a artista enfrentou problemas com excesso de peso no desfile, o que levou a composição a inclinar para o lado esquerdo.