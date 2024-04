Jogador agride árbitro após ser expulso de partida de futsal

Alto contraste

Um jogador deu um soco nas costas do árbitro após receber o segundo cartão amarelo em um jogo de futsal em Goiânia, Goiás. Segundo o homem agredido, ele teve uma convulsão após levar um soco e não se lembra do que aconteceu. O cartão aconteceu após o jogador chutar o goleiro do time adversário, que estava no chão após realizar uma defesa. O time do jogador agressor disse que ele já não faz parte da equipe. De acordo com a polícia, o homem, que não foi identificado, tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e responde por homicídio.