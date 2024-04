Jogador do Cuiabá marca gol mais bonito do mundo, segundo a Fifa Ele foi mercado pelo Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novorizontino

O dono do gol mais bonito do mundo, segundo a Fida, é um jogador do Cuiabá. Ele ganhou pelo gol de bicicleta que marcou pelo Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novorizontino. O jogo foi válido pela série B do Brasileirão, no ano passado.