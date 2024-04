Jovem tem parte do lábio arrancada ao ser mordida pelo próprio cachorro Estudante precisou levar dez pontos após o gesto de reação do animal

Uma estudante teve parte do lábio arrancado por uma mordida do próprio cachorro após tentar beijá-lo. A jovem brincava com o animal quando ele reagiu em um mecanismo de defesa. Especialistas dizem que é preciso ficar atento aos sinais que os pets dão.