Justiça de SP deve decidir nesta segunda (8) sobre prisão de motorista de carro de luxo que provocou acidente com morte

A Justiça de São Paulo deve decidir nesta segunda-feira se aceita o pedido de prisão preventiva para Fernando Sastre Filho. O rapaz de 24 anos era o motorista do carro de luxo que provocou o acidente que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, de 52 anos. A alegação para o novo pedido é de que Fernando pode interferir nas investigações ou até fugir do país.