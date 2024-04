"Ladrão de boné" comete assaltos em série na Grande São Paulo

Alto contraste

A polícia está em busca de um criminoso que está assaltando comércios na Grande São Paulo. Ele sempre usa um boné preto e age de forma parecida. No primeiro caso, ele fingiu ser um cliente de uma loja, mas logo anunciou o assalto. Uma atendente entregou o dinheiro do caixa a ele, que fugiu. Apesar de sempre aparecer sozinho nas imagens, os policiais já sabem que o homem tem ajuda de um comparsa. A investigação apurou que, em um dos crimes, outro homem fica dentro de um carro cinza à espera do assaltante. O criminoso já roubou em Embu das Artes, Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.