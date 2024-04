Ladrão é preso após assaltar mercado pela segunda vez em São Paulo Funcionários do comércio reconheceram o suspeito pelo crime cometido anteriormente

Um ladrão foi preso em flagrante depois de roubar um supermercado na vila mariana, na zona sul de São Paulo. O homem se passou por cliente, comprou um refrigerante, chegou a dar o dinheiro para o caixa e só depois anunciou o assalto. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do local. Mas ele foi detido em flagrante porque os funcionários do comércio reconheceram o suspeito, que já tinha roubado o mesmo comércio há alguns dias e foram atrás dele. Quando eles conseguiram segurar o suspeito, policiais que faziam ronda na região viram a ação e prenderam o suspeito em flagrante. Ele estava com uma arma de brinquedo e a chave de um carro que, segundo a polícia, já foi usado para cometer vários roubos na Grande São Paulo.