Ladrão enxuga lágrimas de mulher antes de roubar o celular dela O criminoso ainda levou o dinheiro do caixa de uma farmácia e o carro de um cliente

Câmeras de segurança registraram um assalto a mão armada dentro de uma farmácia em Itapetininga (SP). O criminoso levou o dinheiro do caixa e o carro de uma cliente. A mulher se negou entregar o aparelho e começou a chorar. Neste momento, o homem secou as lágrimas dela, pegou o dinheiro do caixa e levou a mulher até onde ela estacionou o carro. Ninguém ainda foi preso.