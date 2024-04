Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um casal foi abordado em plena luz do dia por um bandido armado em uma moto no Sacomã, na zona sul de São Paulo. O criminoso levou a única coisa de valor que eles tinham: as alianças de casamento do casal. Em seguida, o ladrão mandou o casal caminhar e fugiu com a moto.