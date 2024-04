Ladrões aproveitam distração de motoristas e entram em carro antes de alarme ser ativado Um dos criminosos entrou no banco traseiro do veículo, pegou vários objetos e fugiu

Um novo golpe está fazendo muitas vítimas em São Paulo. Bandidos aproveitam a distração de motoristas e entram no carro antes de o alarme ser ativado. Um dos criminosos entrou no banco traseiro do veículo, pegou vários objetos e fugiu.