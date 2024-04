Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ladrões da moto vermelha estão atacando trabalhadores, mulheres, idosos e até crianças em plena luz do dia em São Paulo. Eles abordam as vítimas sem importar com câmeras de segurança e até com a base da polícia que fica na região. Como estão em uma moto, os criminosos costumam fazer vários roubos na sequência, em poucos minutos.