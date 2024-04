Máquinas de café podem ter mais bactérias do que vasos sanitários Veja como manter o equipamento limpo e a bebida quentinha e saborosa

Uma pesquisa apontou que as máquinas de café podem abrigar duas vezes mais bactérias do que os vasos sanitários. Com a higiene correta, não tem perigo. Veja como manter o equipamento limpo e a bebida quentinha e saborosa.