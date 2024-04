MC Daniel se envolve em acidente e tem carro batido por Romário Tudo aconteceu após uma festa; os dois seguiram para a casa do funkeiro depois da situação

MC Daniel se envolveu em um acidente após uma festa. O ex-jogador Romário acabou batendo no carro de luxo do funkeiro. Quando o cantor viu, usou as redes sociais para registrar o momento. Após a situação inusitada, os dois seguiram para a casa de MC Daniel.