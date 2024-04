Menina doa cabelo nunca cortado para crianças com câncer O Balanço Geral Manhã deu um empurrãozinho para esse gesto de solidariedade acontecer e ainda preparou uma surpresa para ela

Uma menina de 8 anos decidiu doar seu cabelo para crianças com câncer, em São Paulo. O desejo veio desde cedo quando a garota teve uma amiguinha com a doença. De lá para cá, ela deixou o cabelo crescer para finalmente poder realizar o sonho de doá-lo. A gente deu um empurrãozinho para isso acontecer com uma surpresa para ela.