Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novas informações do caso de uma modelo atropelada pelo ex-namorado, um motorista de aplicativo. Ela estava com um amigo em uma moto quando foi atingida. Nós falamos com a avó da dessa modelo, que sabia do relacionamento conturbado entre eles.